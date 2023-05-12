Город, уничтоженный россиянами. Ермак показал, как сейчас выглядит Марьинка

Он показал видео из разрушенной Марьинки и добавил: "Каждое такое преступление станет историческим пятном для РФ и ее будущих поколений".

На видео видны безлюдные улицы Марьинки, на которых не осталось уцелевших зданий - все они разрушены или повреждены в результате российских атак.

При этом украинские военные продолжают мужественно удерживать город.

Отметим, что за Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои.

В начале мая в Силах обороны сообщали, что россияне устраивают "мясные штурмы" в Авдеевке и увеличивают интенсивность обстрелов. Поэтому из города будут пытаться эвакуировать всех гражданских.

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