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Город, уничтоженный россиянами. Ермак показал, как сейчас выглядит Марьинка

Иллюстративное фото: Ермак показал, как сейчас выглядит Марьинка (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают обстреливать Марьинку в Донецкой области. В городе уже не видно уцелевших домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака.

Он показал видео из разрушенной Марьинки и добавил: "Каждое такое преступление станет историческим пятном для РФ и ее будущих поколений".

На видео видны безлюдные улицы Марьинки, на которых не осталось уцелевших зданий - все они разрушены или повреждены в результате российских атак.

При этом украинские военные продолжают мужественно удерживать город.

Отметим, что за Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои.

В начале мая в Силах обороны сообщали, что россияне устраивают "мясные штурмы" в Авдеевке и увеличивают интенсивность обстрелов. Поэтому из города будут пытаться эвакуировать всех гражданских.

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МарьинкаВойна России против УкраиныАндрей Ермак