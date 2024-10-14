Город в Харьковской области может остаться без воды и света: жителей призывают уезжать

Из-за приближения боевых действий и постоянных вражеских обстрелов возможны перебои в домах жителей Купянской общины с подачей коммунальных услуг. Это касается водо-, электро- и газоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской МВА Андрея Беседина.
Также он отметил, что из-за ухудшения ситуации безопасности на территории общины усложняется работа медицинских учреждений, аптек, почтовых отделений, коммунальных предприятий.
"Для сохранения жизни и здоровья призываем жителей Купянского общества срочно эвакуироваться в более безопасные регионы страны!" - подчеркнул Беседин.
Он напомнил номер телефона круглосуточной бесплатной линии по эвакуации: 0 800 33 92 91.
На сегодня ситуация в Купянске и на Купянском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают интенсивные обстрелы города и окрестностей, применяя артиллерию и беспилотники.
Продолжаются бои на подступах к городу, где Вооруженные Силы обороняют позиции, сдерживая продвижение врага. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но несут потери.
Украинские военные активно укрепляют рубежи обороны, чтобы защитить стратегически важное направление.
Также стало известно, что в Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сегодня Генштаб Украины сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали украинских военных в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого.
Отмечается, что 14 боев еще продолжаются. По Новоосиновому и Ковшаровке российская авиация нанесла удары 8 КАБ.
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