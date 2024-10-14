В Купянском районе усилят эвакуацию, - ОВА

Россия продолжает террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Как рассказал Синегубов, в последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из различного вида оружия.

Он добавил, что сегодня на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это люди пожилого возраста.

"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям", - пояснил он.

В частности председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных были обеспечены:

резервы для временного проживания;

горячее питание;

продовольственные и гигиенические наборы;

теплую одежду для эвакуированных;

сопровождение.

Эвакуация в Купянском районе

Как и упоминалось выше, на фоне усиления вражеских обстрелов, в Купянском районе проводят эвакуацию гражданских. В середине августа текущего года в районе объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий. Тогда же Синегубов заявил, что власти Харьковской области могут вывезти около 12 тысяч украинцев.