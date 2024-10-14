Місто в Харківській області може залишитися без води і світла: жителів закликають виїжджати

Також він зазначив, що через погіршення безпекової ситуації на території громади ускладнюється робота медичних установ, аптек, поштових відділень, комунальних підприємств.

"Для збереження життя та здоров'я закликаємо мешканців Куп'янської громади терміново евакуюватися до більш безпечних регіонів країни!" - наголосив Беседін.

Він нагадав номер телефону цілодобової безкоштовної лінії з питань евакуації: 0 800 33 92 91.

Ситуація у Куп'янську

Станом на сьогодні ситуація в Куп'янську та на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують інтенсивні обстріли міста та околиць, застосовуючи артилерію і безпілотники.

Тривають бої на підступах до міста, де Збройні Сили України обороняють позиції, стримуючи просування ворога. Окупанти намагаються прорвати українську оборону, але зазнають втрат.

Українські військові активно укріплюють рубежі оборони, щоб захистити стратегічно важливий напрямок.

Також стало відомо, що в Куп’янському районі буде посилено евакуаційні заходи. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.