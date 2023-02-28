Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Ситуация в районе Бахмута (Донецкая область) крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера".
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
"Ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", - заявил генерал.
При этом Сырский отметил, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, Бахмут продолжает оставаться эпицентром удара российских сил. К северу от города, в районе Ягодного, продолжаются жестокие бои.
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