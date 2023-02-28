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Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков

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Донецкая область, Вторник 28 февраля 2023 08:46
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Ситуация в районе Бахмута (Донецкая область) крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера".

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", - заявил генерал.

При этом Сырский отметил, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что ситуация на фронте сложная, а самая сложная остается именно на Бахмутском направлении в Донецкой области.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, Бахмут продолжает оставаться эпицентром удара российских сил. К северу от города, в районе Ягодного, продолжаются жестокие бои.

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