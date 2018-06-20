Місія ООН зафіксувала 201 випадок порушень прав людини в Україні

За звітній період загинули 19 громадян

Місія ООН з моніторингу прав людини зафіксувала 201 випадок порушень та порушень прав людини в Україні. Про це йдеться у звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 лютого по 15 травня 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не було досягнуто суттєвого прогресу в ситуації, що склалася в зоні збройних конфліктів та інших частинах України. Місія ООН з моніторингу прав людини зафіксувала 201 випадок порушень та порушень прав людини, майже таку ж кількість, як у попередній звітній період (коли 205 випадків було задокументовано)",- йдеться у звіті.

Як зазначається, за звітній період загинули 19 громадян.

"За звітний період 19 громадян загинули та 62 отримали травми, головним чином внаслідок ескалації бойових дій у квітні 2018 року (на 9% зросло порівняно з попереднім звітним періодом). З початку конфлікту до 15 травня 2018 року загинули 3 023 мирних жителів та 7000 - 9000 постраждалих", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, 20 червня у звіті Верховного комісара ООН з прав людини повідомлялося, що на Донбасі за час бойових дій, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб.