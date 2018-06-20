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Интервью

Миссия ООН зафиксировала 201 случай нарушений прав человека в Украине

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 16:02
Фото: флаги Украины и ООН (twitter.com/Верховна Рада)
Фото: флаги Украины и ООН (twitter.com/Верховна Рада)

За отчетный период погибли 19 граждан

Миссия ООН по мониторингу прав человека зафиксировала 201 случай нарушений и нарушений прав человека в Украине. Об этом говорится в отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не было достигнуто существенного прогресса в ситуации, которая сложилась в зоне вооруженных конфликтов и других частях Украины. Миссия ООН по мониторингу прав человека зафиксировала 201 случай нарушений и нарушений прав человека, почти такое же количество, как в предыдущий отчетный период (когда 205 случаев было задокументировано)",- говорится в отчете.

Как отмечается, за отчетный период погибли 19 граждан.

"За отчетный период 19 граждан погибли и 62 получили травмы, главным образом вследствие эскалации боевых действий в апреле 2018 года (на 9% выросло по сравнению с предыдущим отчетным периодом). С начала конфликта до 15 мая 2018 года погибли 3 023 мирных жителей и 7000 - 9000 пострадавших", - говорится в докладе.

Напомним, 20 июня в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что на Донбассе за время боевых действий, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.

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Теги публикации: ООН, нарушение прав, мониторинговая миссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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