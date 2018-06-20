Миссия ООН зафиксировала 201 случай нарушений прав человека в Украине

За отчетный период погибли 19 граждан

Миссия ООН по мониторингу прав человека зафиксировала 201 случай нарушений и нарушений прав человека в Украине. Об этом говорится в отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не было достигнуто существенного прогресса в ситуации, которая сложилась в зоне вооруженных конфликтов и других частях Украины. Миссия ООН по мониторингу прав человека зафиксировала 201 случай нарушений и нарушений прав человека, почти такое же количество, как в предыдущий отчетный период (когда 205 случаев было задокументировано)",- говорится в отчете.

Как отмечается, за отчетный период погибли 19 граждан.

"За отчетный период 19 граждан погибли и 62 получили травмы, главным образом вследствие эскалации боевых действий в апреле 2018 года (на 9% выросло по сравнению с предыдущим отчетным периодом). С начала конфликта до 15 мая 2018 года погибли 3 023 мирных жителей и 7000 - 9000 пострадавших", - говорится в докладе.

Напомним, 20 июня в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось, что на Донбассе за время боевых действий, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.