Миссия ООН рекомендует отменить амнистию активистов Майдана

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон препятствует расследованию убийства силовиков

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине для расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 рекомендует отменить закон об амнистии активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что миссия ООН выпустила отчет, в котором предоставила рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В нем мониторинговая миссия отмечает, что отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Среди главных препятствий миссия ООН выделяет дефицит судей в Украине, а также наличие закона, который препятствует расследованию убийств правоохранителей. В связи с этим в ООН рекомендуют Украине:

обеспечить расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане;

изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить "закон о неприкосновенности";

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

Напомним, в феврале нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова еще на должности и.о. главы Государственного бюро расследований выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана.