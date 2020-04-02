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Миссия ООН рекомендует отменить амнистию активистов Майдана

Новости » Политика     02.04.2020 - 13:57
Миссия ООН рекомендует отменить амнистию активистов Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон препятствует расследованию убийства силовиков

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине для расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 рекомендует отменить закон об амнистии активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что миссия ООН выпустила отчет, в котором предоставила рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В нем мониторинговая миссия отмечает, что отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Среди главных препятствий миссия ООН выделяет дефицит судей в Украине, а также наличие закона, который препятствует расследованию убийств правоохранителей. В связи с этим в ООН рекомендуют Украине:

  • обеспечить расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

Напомним, в феврале нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова еще на должности и.о. главы Государственного бюро расследований выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана.

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