Місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над ОРДЛО

Спостерігачі зафіксували літак з турбогвинтовими двигунами

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала самолет в небе над оккупированным Донбассом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на последний отчет миссии.

Сообщается, что 15 февраля на юго-западной окраине оккупированного Старобешево Донецкой области патруль СММ зафиксировал летающий объект. При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142).

"С 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от н. п. Любовка (быв. Ленинское; неподконтрольный правительству, 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели зафиксировали самолет (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142), пролетавший с севера на юг и в обратном направлении", - говорится в отчете.

Напомним, в ноябре прошлого года Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации.

Украина закрыла воздушное пространство на Донбассе летом 2014 года после того, как был сбит самолет "Малазийских авиалиний", в результате чего погибли около 300 человек.