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Місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над ОРДЛО

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 12:39
Місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над ОРДЛО
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Спостерігачі зафіксували літак з турбогвинтовими двигунами

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над окупованим Донбасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на останній звіт місії.

Повідомляється, що 15 лютого на південно-західній околиці окупованого Старобешевого Донецької області патруль СММ зафіксував літаючий об'єкт. За допомогою оптичних засобів спостереження команда СММ визначила, що це був літак з чотирма турбогвинтовими двигунами і стрілоподібним крилом (імовірно Туполєв ТУ-95 або Туполєв ТУ-142).

"З 10:50 до 11:10, перебуваючи в районі на північний захід від н. п. Любовка (кол. Ленінське; непідконтрольний уряду, 43 км на південний схід від Донецька), спостерігачі зафіксували літак (імовірно Туполєв ТУ-95 або Туполєв ТУ-142), що пролітав з півночі на південь та у зворотному напрямку", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Об'єднані сили провели навчання ППО і ударної авіації.

Україна закрила повітряний простір на Донбасі влітку 2014 року після того, як був збитий літак "Малазійських авіаліній", в результаті чого загинули близько 300 осіб.

 

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб
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