Місія ОБСЄ зафіксувала понад 400 вибухів за добу на Донбасі

Ілюстративне фото (osce.org/uk)

У Донецькій обл. СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ констатувала за минулу добу різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - приблизно 430 вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Як повідомляється, в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 430 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою (орієнтовно 30 вибухів).

"Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі близько 60% від загальної кількості вибухів, зафіксовано в секторі від південного сходу до заходу від н. п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька), а також у районах на південний захід і захід від н. п. Горлівка (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому менше вибухів (5), якщо порівнювати з попередньою добою (орієнтовно 15 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах південно-схід н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).

Спостерігачі ОБСЄ також зафіксували пошкодження в результаті вогню з легкого озброєння на будівлі школи в Золотому-5 (Михайлівці) і житлових будинках у Первомайську, а також свіжі воронки від розриву снарядів у Слов'яносербську.

Нагадаємо, бойовики за день 4 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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