У МВФ бачать прогрес по дискусії про нову програму для України

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні заявила про помітне подальше просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Про це сказано у заяві представництва фонду в Україні.

Так, місія фонду на чолі з Роном Ван Роденом відвідала Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року.

"Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. Місія МВФ віддала належне істотному прогресу, що його було досягнуто в останні кілька місяців на шляху поступу реформ та дотримання виваженої економічної політики. Місія досягла помітного подальшого просування у дискусіях щодо заходів та реформ, що могли би лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ", - вказано у повідомленні.

Зокрема, серед таких кроків - заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання.

"Дискусії триватимуть наступними тижнями", - зазначили у представництві МВФ.

Крім того, Мінфін підтверджує досягнутий значний прогрес і узгодження дуже багатьох параметрів майбутньої програми.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук раніше заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як писало РБК-Україна, директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.