У МВФ назвали терміни приїзду оціночної місії до України

Фото: Джеррі Райс (flickr.com/worldeconomicforum)

Оціночна місія МВФ приїде до України найближчими тижнями

В Україну найближчими тижнями приїде оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це на брифінгу заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Зокрема, Райс зазначив, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зв'язувалася з обраним президентом Володимиром Зеленським і висловила готовність підтримувати Україну.

"Ми на зв'язку з владою України. У мене немає конкретних термінів для першої оглядової місії в рамках програми МВФ, але ми очікуємо, що місія повернеться до Києва десь в найближчі тижні, і це буде оцінка прогресу в рамках програми та обговорення політики з новою адміністрацією на іншу частину року", - додав Райс.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявила, що Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду.

Зазначимо, в грудні Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою на суму 3,9 млрд доларів. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.