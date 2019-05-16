Місія МВФ прибуде до Києва одразу після інавгурації Зеленського

Оціночна місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Києві 21 травня. Про це постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав журналістам у Києві.

Відзначимо, что сьогодні Верховна рада призначила дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду 21 травня приїде в Україну і буде працювати протягом двох тижнів.

Нагадаємо, офіційний представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу 9 травня сказав, що місія Міжнародного валютного фонду планує прибути в Київ протягом найближчих тижнів. Представник МВФ зазначив, що місія прибуде для оцінки прогресу в рамках програми і обговорення з новою адміністрацією політики до кінця року.

Райс також повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард вже зв'язувалася з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і запевнила у подальшій підтримці України з боку фонду.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші траншу буде прийматися в травні і в листопаді 2019 році в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.