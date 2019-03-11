Місія МВФ у понеділок відвідає Верховну раду

Представники МВФ мають побачити, яким чином Україна планує виконувати зафіксовані в меморандумі домовленості

Сегодня в Верховной раде будут присутствовать представители Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, представители МВФ должны увидеть, каким образом Украина планирует выполнять договоренности, зафиксированные в меморандуме.

"Сегодня у нас в Верховной раде будет миссия МВФ, которая будет представлять интересы международных финансовых организаций и доноров. Их внимание будет привлечено к тому, каким образом мы планируем выполнять наши договоренности, зафиксированные в меморандуме", - сообщил Довбенко.

Напомним, в начале марта анонсировалось, что техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года. Отмечалось, что специалисты прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой стэнд-бай с Украиной, принятой в декабре 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 декабря прошлого года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 9 млрд долларов для Украины. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре этого года в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Добавим, в феврале официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что целью программ международного сотрудничества фонда с Украиной является достижение устойчивого экономического роста в стране и повышения уровня жизни людей.