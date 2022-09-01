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Місія МАГАТЕ прибуде в Енергодар протягом години

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Енергодар, Четвер 01 вересня 2022 10:58
Місія МАГАТЕ прибуде в Енергодар протягом години Фото: місія МАГАТЕ приїде в Енергодар протягом години (Gety Images)
Автор: Константин Широкун

Місія МАГАТЕ вже пройшла блокпост у Василівці Запорізької області і протягом години прибуде в Енергодар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що колона зі спостерігачами знаходиться на блокпості в Новоолександрівці, приблизно за 20 кілометрів до лінії бойових дій. Автомобілі місії чекають, коли закінчаться обстріли й буде безпечно продовжити рух.

Місія МАГАТЕ виїхала із Запоріжжя в Енергодар: що відомо

Нагадаємо, що російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя на Запорізьку АЕС.

Однак, незважаючи на це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

Також раніше повідомлялося, що в четвер окупаційні війська завдали удару по місту Енергодар, який є містом-супутником Запорізької АЕС.

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