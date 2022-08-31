Місія МАГАТЕ прямує в бік Запорізької АЕС, - Reuters

Нагадаємо, прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС очікується 31 серпня.

В Офісі президента повідомили, що росіяни обстрілюють коридори, якими експерти мають доїхати на ЗАЕС.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти імітують бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Зазначимо, що місія МАГАТЕ їде в Енергодар на тлі загострення ситуації навколо ЗАЕС. Команда міжнародних інспекторів приступить до роботи на атомній станції вже цього тижня.

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