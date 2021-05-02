Місія Crew Dragon. Корабель відстикувався від МКС і повертається на Землю

Команду на початок відстиковки дали о 3.30 за київським часом. Приводнення корабля має відбутися приблизно через шість з половиною годин. Воно буде здійснено в районі Мексиканської затоки біля узбережжя Флориди в США.

Корабель Crew Dragon прилетів на МКС в листопаді минулого року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті.

В кінці квітня їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.