У ЄС домовилися приймати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - Маас

Німеччина самостійно не вводить санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Причиною є те, що в Євросоюзі домовилися приймати рішення про штрафні заходи спільно, на європейському рівні.

Він уточнив, що всі санкції щодо Білорусі були прийняті в ЄС одноголосно. Міністр також додав, що важливо, щоб санкції вражали винних, а не все громадянське суспільство в цілому.

Коли мова заходить про санкції, то потрібно враховувати їх економічні наслідки, підкреслив міністр. Тому в ЄС було вирішено у випадку Білорусі створити список відповідальних за те, що відбувається в країні. І це відноситься не тільки особисто до Лукашенка, але і до всього його апарату.

За словами Маасу, правитель Білорусі "чіпляється за владу, використовуючи диктаторські методи, і зневажає наші ліберальні цінності".