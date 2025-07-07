Охотник за "Герберами": украинский дрон научили перехватывать российские "приманки"

Компания напоминает, что дрон-"приманка" "Гербера" - это фактически копия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который россияне изготавливают под названием "Герань-2". Главной задачей этого пенопластового дрона считается отвлечение украинской противовоздушной обороны.

Однако в последнее время россияне используют его, как ударный или разведывательный беспилотник. Так произошло, поскольку из-за ряда конструкторских решений "Гербера" - менее заметна для радаров и имеет большую маневренность.

"Именно поэтому борьба как с Shahed, так и Герберами требует новых подходов - мобильных, точечных и более дешевых, чем ракеты ПВО. Наш дрон AIR прекрасно противодействует современным угрозам в условиях ограниченных ресурсов. Тратить ценные и количественно ограниченные ракеты для уничтожения БпЛА, которые массово производятся врагом - не эффективно", - говорится в сообщении производителя.