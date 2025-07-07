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Охотник за "Герберами": украинский дрон научили перехватывать российские "приманки"

Фото: обломки ликвидированной ПВО "Герберы" (Воздушные силы ВСУ)
Автор: Антон Корж

Украинский дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" теперь способен перехватывать российские беспилотники-приманки "Гербера". Уже зафиксированы первые случаи поражения этих российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение производителя перехватчиков, компании "Генерал Черешня".

Компания напоминает, что дрон-"приманка" "Гербера" - это фактически копия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который россияне изготавливают под названием "Герань-2". Главной задачей этого пенопластового дрона считается отвлечение украинской противовоздушной обороны.

Однако в последнее время россияне используют его, как ударный или разведывательный беспилотник. Так произошло, поскольку из-за ряда конструкторских решений "Гербера" - менее заметна для радаров и имеет большую маневренность.

"Именно поэтому борьба как с Shahed, так и Герберами требует новых подходов - мобильных, точечных и более дешевых, чем ракеты ПВО. Наш дрон AIR прекрасно противодействует современным угрозам в условиях ограниченных ресурсов. Тратить ценные и количественно ограниченные ракеты для уничтожения БпЛА, которые массово производятся врагом - не эффективно", - говорится в сообщении производителя.

Дроновый террор

Российские оккупанты превратили свои дешевые копии иранских дронов в оружие террора. А в последнее время атаки наращиваются. Так, только ночь с 5 на 6 июля были атакованы Харьков, Херсон и Запорожье: всюду есть раненые, разрушения, возникли пожары из-за российских ударов.

В Харькове и Херсоне враг бил по спасателям, которые занимались ликвидацией последствий атаки. Также утром 6 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В Кременчуге мишенью стало здание местного ТЦК.

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