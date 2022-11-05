Одесситы решили судьбу памятника Екатерине II
Большинство одесситов, принявших участие в электронном голосовании, поддержали идею демонтажа памятника российской императрице Екатерине II. Процедура подведения итогов голосования завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета .
"Следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию Одесского городского совета, который имеет полномочия принять окончательное решение относительно судьбы памятника", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, электронный опрос одесситов по вопросу судьбы памятника проводился с 20 сентября по 20 октября 2022 года.
Онлайн-голосование проводилось по вопросу: "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади в г. Одессе?"
Одесситы смогли проголосовать за один из вариантов ответов:
1. Демонтировать с монумента имперские знаки.
2. Демонтировать с памятника только скульптуру Екатерины II.
3. Демонтировать памятник полностью.
4. Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения.
5. Сохранить памятник на своем месте без изменений.
6. Сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II.
7. Сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.
Участие в онлайн-голосовании приняли 7796 человек. В настоящее время процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство (3914 голосов) было отдано за то, чтобы полностью демонтировать памятник.
"Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.