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Одесситы решили судьбу памятника Екатерине II

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 13:40
Одесситы решили судьбу памятника Екатерине II Фото: из Одессы уберут имперский памятник
Автор: Александр Белоус

Большинство одесситов, принявших участие в электронном голосовании, поддержали идею демонтажа памятника российской императрице Екатерине II. Процедура подведения итогов голосования завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета .

"Следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию Одесского городского совета, который имеет полномочия принять окончательное решение относительно судьбы памятника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, электронный опрос одесситов по вопросу судьбы памятника проводился с 20 сентября по 20 октября 2022 года.

Онлайн-голосование проводилось по вопросу: "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади в г. Одессе?"

Одесситы смогли проголосовать за один из вариантов ответов:

1. Демонтировать с монумента имперские знаки.

2. Демонтировать с памятника только скульптуру Екатерины II.

3. Демонтировать памятник полностью.

4. Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения.

5. Сохранить памятник на своем месте без изменений.

6. Сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II.

7. Сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

Участие в онлайн-голосовании приняли 7796 человек. В настоящее время процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство (3914 голосов) было отдано за то, чтобы полностью демонтировать памятник.

"Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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