В МВФ назвали обязательства Киева по программе с фондом, которые нужно выполнить

Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей дал изданию " NV Бизнес ".

"Что касается структурных маяков. Закон о декларировании активов, который нужно было принять по состоянию на конец июля, уже принят. Если говорить о Бюджетном кодексе, который прокладывает дорогу к среднесрочному бюджетному планированию, он был принят заблаговременно. Так же хочу отметить возвращение к упрощенному режиму налогообложения, работавшего до войны. Мы считаем это очень существенным достижением", - сказал он.

По его словам, остаются следующие вопросы. Во-первых, необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы. Во-вторых, все еще ожидает решения законодательным путем вопрос налоговых проверок бизнеса.

В-третьих, власти Украины должны разработать концептуальную записку по программе льготного кредитования, известной как 5-7-9, где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора вследствие ее реализации. Этот шаг также ждет выполнения, сообщил Грей.

"И в-четвертых, мы рассчитываем на выполнение взятых на себя обязательств в рамках тех изменений, которые должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Вопрос о публично значимых персонах (PEP) должен быть решен", - добавил он.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн. долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.