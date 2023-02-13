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Миссия МВФ в Украине начала работу: что планируется обсудить

Фото: МВФ направил в Украину миссию (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу 13 февраля. Планируется обсудить выполнение требований мониторинговой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы постоянного представительства фонда Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - заявил Степанян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что миссия МВФ в середине февраля проведет анализ выполнения Украиной мониторинговой программы обсудит полноценную кредитную программу. Заседание экспертов фонда вместе с представителями украинских властей планировалось в Варшаве.

Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделения средств.

В конце января издание Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает одобрение многолетней программы с Украиной с объемом финансирования 16 млрд долларов.

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МВФ