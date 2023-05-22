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Миссия МВФ по первому пересмотру программы с Украиной стартует 23 мая, - Шмыгаль

Фото: миссия МВФ с первого просмотра программы с Украиной стартует 23 мая (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 23 мая, стартует миссия Международного валютного фонда (МВФ) по первому пересмотру программы расширенного кредитования для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщается, сегодня Шмыгаль провел разговор с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, в ходе которого стороны обсудили помощь Фонда в евроинтеграции Украины, а также его роль в восстановлении.

"Работаем над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины. Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира", - подчеркнул премьер.

Отметим, речь идет о 4-летней программе EFF на 15,6 млрд долларов, утвержденной в конце марта. Она является частью крупного пакета поддержки от стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.

Напомним, 31 марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программе расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов.

Также ранее мы писали, что миссия МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF из Украины ожидается в конце мая.

В центре внимания миссии будет оценка прогресса власти Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

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МВФДенис Шмыгаль