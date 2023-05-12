МВФ направит миссию для первого пересмотра программы с Украиной в конце мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.

По ее словам, в центре внимания миссии, будет оценка прогресса властей Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, "главным образом в областях налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики".

Кроме того, миссия оценит последние экономические и финансовые события и обновит перспективы и риски для экономики как в соответствии с базовым сценарием, так и в рамках негативного сценария, сообщила она.

Козак напомнила, что власти Украины "взяли на себя очень твердые обязательства и обозначили четкие сроки внесения важнейших законодательных изменений". К ним относятся принятие закона о восстановлении обязательств чиновников по декларированию активов, что ожидается к концу июля, внесение поправок в структуру и закон о борьбе с отмыванием денег к концу сентября, а также принятие закона о расширении автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к концу декабря.