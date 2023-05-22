Місія МВФ з першого перегляду програми з Україною стартує завтра, - Шмигаль

У вівторок, 23 травня, стартує місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з першого перегляду програми розширеного кредитування для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як повідомляється, сьогодні Шмигаль провів розмову з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, під час якої сторони обговорили допомогу Фонду в євроінтеграції України, а також його роль у відновленні.
"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - наголосив прем'єр.
Зазначимо, йдеться про 4-річну програму EFF на 15,6 млрд доларів, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.
Нагадаємо, 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів.
Також раніше ми писали, що місія МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з України очікується наприкінці травня.
У центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у галузях податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.
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