Місія МВФ з першого перегляду програми з Україною стартує завтра, - Шмигаль

Як повідомляється, сьогодні Шмигаль провів розмову з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, під час якої сторони обговорили допомогу Фонду в євроінтеграції України, а також його роль у відновленні.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - наголосив прем'єр.

Зазначимо, йдеться про 4-річну програму EFF на 15,6 млрд доларів, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.