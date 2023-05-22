Миссия МВФ по первому пересмотру программы с Украиной стартует 23 мая, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщается, сегодня Шмыгаль провел разговор с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, в ходе которого стороны обсудили помощь Фонда в евроинтеграции Украины, а также его роль в восстановлении.

"Работаем над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины. Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира", - подчеркнул премьер.

Отметим, речь идет о 4-летней программе EFF на 15,6 млрд долларов, утвержденной в конце марта. Она является частью крупного пакета поддержки от стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.