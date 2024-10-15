Мишель пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС

План победы Зеленского

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план победы, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры для завершения войны.

Пока еще полное содержание плана победы неизвестно. Его видели лишь несколько европейских лидеров, а первым - президент США Джо Байден.

Однако, как ожидается, Зеленский представит такую инициативу во время своего выступления в Верховной Раде, которое состоится в среду, 16 октября.

Более подробно о плане победы - в материале РБК-Украина.

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