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Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов

Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соедиенные Штаты скорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также "поддержку нашей собственной безопасности и процветания".

"И я хочу сказать это здесь с большой торжественностью тем, кто время от времени пытается внушить сомнения или подозрения: каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", - заявил глава Совета ЕС. 

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы". 

"Это также послание нашим партнерам, которые на нашей стороне, чтобы поддержать Украину и украинский народ. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины", - заявил Мишель. 

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеШарль МишельВойна России против Украины