ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон пригласил Орбана в Париж, чтобы найти компромисс по вступлению Украины в ЕС, - Politico

Париж, Франция, Вторник 05 декабря 2023 13:56
UA EN RU
Макрон пригласил Орбана в Париж, чтобы найти компромисс по вступлению Украины в ЕС, - Politico Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщил источник в Париже, у Макрона считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.

По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это сугубо тактический момент... Поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", - отметил источник.

В то же время, по словам чиновника ЕС, президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свою поездку в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС 14-15 декабря..

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Для того чтобы они начались, необходимо соответствующее решение всех стран ЕС. Вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря.

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сейчас, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить главу Европейского совета Шарля Мишеля не выносить вопрос переговоров на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Венгрия Париж Эммануэль Макрон Евросоюз Вступление в ЕС Виктор Орбан
NEWS
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС