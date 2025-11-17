Мишель Обама шокировала заявлением о глубоком сексизме в политической системе США

Ее выступление состоялось в пятницу, 14 ноября, в рамках презентации новой книги под названием "Взгляд" в Бруклинской академии музыки.

Мишель Обама подчеркнула, что общество продолжает оценивать политиков прежде всего по внешности, а не по лидерским качествам - и именно это, по ее мнению, мешает стране сделать шаг вперед.

"Как мы видели на прошлых выборах, к сожалению, мы не готовы", - сказала она аудитории.

"Вот почему я такая: даже не смотрите на меня насчет баллотирования. Вы все врете. Вы не готовы к женщине. Вы не готовы", - добавила Мишель Обама, реагируя на регулярные призывы баллотироваться в президенты.

В разговоре с актрисой Трейси Эллис Россом бывшая первая леди объяснила, что ее опыт в Белом доме был отмечен постоянной критикой внешности - от выбора одежды до прически. Именно поэтому она решила подробнее рассказать эту историю в своей книге.

В книге Обама достаточно мощно анализирует роль внешности в политической жизни женщин и отмечает, что стереотипы и предубеждения в Америке остаются чрезвычайно сильными.

"Нам еще многое нужно сделать, чтобы повзрослеть. И, к сожалению, до сих пор есть много мужчин, которые не считают, что ими может управлять женщина - и мы это видели", - сказала она.

Комментарии Мишель Обамы прозвучали на фоне политических последствий поражения Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года, где она уступила Дональду Трампу.

Кстати, в заметке в Facebook Мишель Обама подчеркнула, что она сейчас стремится "вернуть себе собственный нарратив" и рассказать о пути, который прошла как первая темнокожая женщина на посту первой леди.

"Я благодарна, что нахожусь на том этапе жизни, когда могу свободно выражать себя - носить то, что люблю, и делать то, что кажется мне настоящим", - написала она.

Выступление Обамы уже вызвало широкий резонанс в США, а ее книга продолжает поднимать дискуссию о роли женщин в политике и обществе.