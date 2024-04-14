Мишель анонсировал обсуждение в Евросовете ситуации на Ближнем Востоке, включая с Ливаном

Европейский совет планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке после вчерашней массированной атаки Ирана на Израиль, на следующей неделе. Также будут подняты вопросы относительно Ливана на фоне эскалации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

В своей публикации президент Евросовета отметил, что Брюссель и страны "Большой семерки" осуждают удар Ирана на Израиль, совершенный в ночь на 14 апреля. Вместе с тем Мишель подчеркивает важность для сторон быть "сдержанными" в дальнейших шагах.

"С лидерами "G7" мы единодушно осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль. Все стороны должны проявлять сдержанность", - отметил он.

Также президент Совета ЕС добавил, что блок продолжит "все наши усилия", чтобы работать над деэскалацией. В этом контексте Мишель снова призвал к установлению режима "тишины" в Секторе Газа.

"Скорейшее завершение кризиса в Газе, в том числе путем немедленного прекращения огня, будет иметь значение. Ситуация на Ближнем Востоке, включая с Ливаном, будет обсуждаться на Европейском совете на следующей неделе", - говорится в заявлении Мишеля.

Атака Ирана на Израиль

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и ответный ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

После этого стало известно, что Италия созвала срочное заседание G7, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал на вторник онлайн-встречу министров иностранных дел ЕС.

Как писало РБК-Украина, президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

Также сообщалось, что поздно вечером 14 апреля "Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи об атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.