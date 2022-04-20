Єврокомісія опублікує свою думку щодо вступу України в ЄС до кінця червня

Голова Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським озвучив терміни підготовки висновків Єврокомісії щодо заявки на вступ України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спільний брифінг лідерів .

Офіційна позиція ЄС буде озвучена через два місяці. Наразі на рівні лідерів країн-членів триває обмін думок щодо можливого приєднання України.

"Єврокомісія опублікує свою думку щодо вступу України до ЄС наприкінці червня. Питання розширення ЄС дуже чутливе, але ми почали політичний процес для того, аби омбінятися думками", – заявив Мішель.

Раніше Європейський союз заявив про намір покрити більшу частину витрат на післявоєнне відновлення України. Для реалізації завдання буде створено трастовий фонд солідарності.