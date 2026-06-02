Без мира с РФ в ЕС не попасть? Президент Словакии назвал условие для Украины

По его словам, главным приоритетом должно оставаться дипломатическое завершение войны в Украине. Только после достижения справедливого мира, по его мнению, можно переходить к предметному обсуждению дальнейшего продвижения Киева к членству в Европейском Союзе.

"Приоритетом должно стать завершение конфликта в Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые бы приблизили Украину к членству в Европейском Союзе", - подчеркнул Пеллегрини.

В то же время он выступил против любых исключений или ускоренных механизмов вступления для Украины. Президент Словакии подчеркнул, что война не должна становиться основанием для предоставления особых условий по сравнению с другими государствами-кандидатами.

По его мнению, страны Западных Балкан годами проводили сложные реформы и проходили длительный путь в ЕС, поэтому изменение правил ради Украины стало бы негативным сигналом для региона.

"Ни одна страна, независимо от того, в какой сложной ситуации она находится, не может получить только из-за этой ситуации, например, войны, какие-то льготы по сравнению со странами Западных Балкан, которые прошли действительно долгий и трудный путь реформ", - добавил он.

Пеллегрини также заявил, что не поддерживает идеи ассоциированного или неполного членства Украины в Евросоюзе. Он подчеркнул, что процедура расширения имеет четкие правила, которых должны придерживаться все кандидаты без исключения.

"Если Украина когда-то в будущем выполнит эти правила и условия, Словакия будет поддерживать ее на пути к членству в Европейском Союзе, но Словакия не будет поддерживать таких сокращений и любого протежирования кого-то в ущерб другим", - пояснил словацкий президент.

Отдельно Пеллегрини выразил сомнение относительно возможности расширения ЕС за счет государства, находящегося в состоянии войны.

"Я не могу представить, чтобы Европейский Союз должен был расшириться за счет страны, которая сейчас находится в состоянии войны с Российской Федерацией, которая была атакована Российской Федерацией, но одновременно это означало бы, что мы перенесли бы войну из-за пределов Европейского Союза внутрь его границ", - заявил он.