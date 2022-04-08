Світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну
Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Росія і Україна є великими експортерами пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії через Чорне море, і шеститижневе вторгнення Москви зупинило український експорт.
Минулого місяця ФАО заявила, що ціни на продукти харчування і корми можуть зрости на 20% в результаті вторгнення Росії в Україну, що підвищить ризик недоїдання.
Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик широко торгованих продовольчих товарів.
Індекс цін на зернові виріс у березні на 17% до рекордного рівня, в той час як індекс цін на рослинну олію виріс на 23%, що також є найвищим значенням, повідомляє ФАО.
Перебої з поставками ЗЕРНОВИХ з Чорноморського регіону посилили зростання цін на продовольчі товари, які і так досягали 10-річного максимуму в індексі ФАО ще до війни в Україні через глобальні проблеми з урожаєм.
За даними ФАО, минулого місяця також зросли ціни на цукор і молочні продукти.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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