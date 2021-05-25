Світові ціни на нафту знижуються після різкого стрибка

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,57% до 68,07 доларів за барель до 11:20 за київським часом. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,68: до 65,60 доларів.

Непрямі переговори між США та Іраном повинні відновитися у Відні на цьому тижні. Переговори отримали нове життя після того, як Тегеран і ядерне агентство ООН продовжили угоду про моніторинг ядерної програми країни Близького Сходу.

Побоювання з приводу того, що Іран скоро почне продавати нафту, якщо угода призведе до скасування ООН та інших санкцій на експорт сирої нафти, раніше призвели до зниження цін, але переговори не привели до остаточного результату.

Як зазначила Софі Гріффітс, аналітик ринку OANDA, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає ніяких ознак того, що Іран готовий дотримуватися ядерних зобов'язань.

Проте, відновлення світової економіки після пандемії COVID-19 носить неоднорідний характер, що вказує на неоднозначні перспективи попиту на нафту.

У деяких частинах Європи та США реєструється менше інфекцій та смертей, що спонукає уряди послабити обмеження, але в інших регіонах, таких як Індія - третій за величиною імпортер нафти у світі - показники все ще високі.