ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світові ціни на нафту знижуються через побоювання економічного спаду

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 14 червня 2022 08:31
Світові ціни на нафту знижуються через побоювання економічного спаду Фото: ціни на нафту знижуються через світову економіку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту трохи знизилися у вівторок, 14 червня. Побоювання, що попит на паливо постраждає через можливу рецесію і нові обмеження на COVID-19 в Китаї, переважили дефіцит світових запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,2%, до 122,02 доларів за барель. Американська нафта WTI впала на 0,2% до 120,71 доларів за барель.

"Дискусії в нафтовому комплексі як і раніше обертаються навколо зниження видобутку в Лівії, а також Китаю, який продовжує вводити заходи для уповільнення поширення COVID, і побоювань з приводу того, що глобальна рецесія призведе до падіння попиту", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

У Китаї спалах COVID-19 в Барі в Пекіні викликав побоювання з приводу нової фази блокувань якраз в той момент, коли обмеження були ослаблені, а попит на паливо, як очікується, зміцниться.

Ціни на нафту можуть зіткнутися з ще більшим тиском, якщо Федеральна резервна система США здивує ринки більш високим, ніж очікувалося, підвищенням процентної ставки, вважає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Втрати були обмежені глобальними поставками, на які впливає падіння експорту з Лівії на тлі політичної кризи, а Росія стикається із заборонами на свою нафту через війну проти України.

Аналітики ANZ Research процитували міністра нафти Лівії Мохамеда Ауна, який заявив, що видобуток в країні впав до 100 тисяч барелів на добу з 1,2 млн барелів на добу в минулому році.

Ринок буде чекати щотижневих даних про запаси нафти в США від Американського інституту нафти у вівторок і управління енергетичної інформації США в середу, щоб зрозуміти, наскільки обмеженими залишаються запаси нафти і палива.

Нагадавши, ціни на нафту 13 червня знизилися, так як спалах захворюваності COVID-19 в Пекіні розвіяла надії на швидке зростання попиту на паливо в Китаї. Побоювання з приводу глобальної інфляції і слабкого економічного зростання ще більше погіршили ситуацію на ринку.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає