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Світові ціни на нафту падають: що стало причиною

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Токіо, Понеділок 13 червня 2022 08:24
Світові ціни на нафту падають: що стало причиною Фото: нафта дешевшає через зниження глобального попиту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 13 червня, знизилися, оскільки спалах захворюваності COVID-19 в Пекіні розвіяла надії на швидке зростання попиту на паливо в Китаї. Побоювання з приводу глобальної інфляції і слабкого економічного зростання ще більше погіршили ситуацію на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,48%, до 120,20 долара за барель, в той час як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,54 до 118,81 доларів за барель.

Ціни знизилися після того, як китайські чиновники попередили про розповсюдження COVID-19 у столиці та оголосили про плани провести масове тестування в Пекіні до середи.

"Китай залишається значним короткостроковим ризиком зниження, але більшість розглядає поступову нормалізацію китайського попиту як потужний позитив для нафти, незважаючи на потенційне блокування в найближчі тижні, оскільки поточний попит далекий від відображення нормальних умов", - Стівен Іннес з SPI Asset Management.

Обидва світових нафтових еталона зросли більш ніж на 1% минулого тижня після того, як дані показали стійкий попит на нафту в США, найбільшому споживачеві в світі, попри побоювання з приводу інфляції.

Стурбованість з приводу подальшого підвищення процентних ставок після опублікованих в п'ятницю даних по інфляції в США також чинить тиск на світові фінансові ринки.

Індекс споживчих цін у США виріс минулого місяця на 8,6%, більше, ніж очікувалося, що стало найбільшим річним приростом з грудня 1981 року, розвіявши надії на те, що інфляція досягла свого піку.

"Занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання, що стримує глобальне споживання в найближчі місяці, і постійних обмежень Covid в Китаї, які знизять його споживання в короткостроковій перспективі, домінують в настроях учасників ринку", - заявила Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Виробники і переробники нафти працюють на повну потужність, щоб задовольнити піковий літній попит, в той час як трейдери уважно стежать за будь-яким можливим впливом трудових спорів в Лівії, Норвегії та Південній Кореї на експорт і споживання нафти.

За словами трейдерів, щоб збільшити поставки на захід, Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер, планувала в липні переправити деяку кількість сирої нафти з Китаю в Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 10 червня, але залишилися недалеко від тримісячних максимумів.

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