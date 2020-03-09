ru
ua

Світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+

Новини » Фінанси   

Світові ринки обвалилися на тлі різкого падіння цін на нафту

Через зрив угоди щодо обмеження видобутку нафти країн-учасниць ОПЕК+ на ранок 9 березня 2020 року різко впали світові ринки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані фондових бірж.

Зокрема, перші на цьому тижні торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі завершилися обвалом котирувань. Зокрема, ключовий для Японії індекс Nikkei втратив понад 5%. А найважливіший біржовий індекс Гонконзької фондової Hang Seng впав нижче 25 000 пунктів, що є найнижчим рівнем з серпня 2019 року.

Слідом за цим котирування акцій саудівської нафтової компанії Saudi Аramco на відкритті торгів впали на максимально допустимі 10%. В цілому, саудівська біржа Tadawul обвалилася більш ніж на 9%.

На загальносвітові тенденції відреагували й європейські індекси. Британський індекс FTSE 100 впав на відкритті торгів на 9,5% - до 5835,1 пункту. Слідом за цим британський фунт оновив місячний максимум щодо долара, піднявшись на 1% - до 1,3175 долара за фунт.

Німецький індекс DAX відкрив торги падінням на 7,8% - до 10653,12 пункту. Французський індекс САС 40 впав на відкритті торгів на 6,4% - до 4809,68 пункту. Італійський фондовий індекс FTSE MIB обвалився більш ніж на 11% - до 18482,85 пункту.

На відкритті Лондонської біржі також стався грандіозний обвал російських паперів. Акції "Новатек" просіли на 27,5%, "Лукойлу" - 25,6%, "Сбєрбанку" - 25,2%, "Роснєфті" - 23,5%, "Газпрому" - на 20,1% і т. д.

Відзначимо, через зрив угоди ОПЕК + сьогодні, 9 березня, ціна нафти Brent впала майже на 30% на відкритті торгів, торгуючись біля позначки 33 долари за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

На тлі зриву угоди провідний світовий виробник Саудівська Аравія заявила про плани значно наростити видобуток нафти та розв'язати "цінову війну" на нафтовому ринку.

Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки
Читати всі новини