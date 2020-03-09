Світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+

Через зрив угоди щодо обмеження видобутку нафти країн-учасниць ОПЕК+ на ранок 9 березня 2020 року різко впали світові ринки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані фондових бірж.

Зокрема, перші на цьому тижні торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі завершилися обвалом котирувань. Зокрема, ключовий для Японії індекс Nikkei втратив понад 5%. А найважливіший біржовий індекс Гонконзької фондової Hang Seng впав нижче 25 000 пунктів, що є найнижчим рівнем з серпня 2019 року.

Слідом за цим котирування акцій саудівської нафтової компанії Saudi Аramco на відкритті торгів впали на максимально допустимі 10%. В цілому, саудівська біржа Tadawul обвалилася більш ніж на 9%.

На загальносвітові тенденції відреагували й європейські індекси. Британський індекс FTSE 100 впав на відкритті торгів на 9,5% - до 5835,1 пункту. Слідом за цим британський фунт оновив місячний максимум щодо долара, піднявшись на 1% - до 1,3175 долара за фунт.

Німецький індекс DAX відкрив торги падінням на 7,8% - до 10653,12 пункту. Французський індекс САС 40 впав на відкритті торгів на 6,4% - до 4809,68 пункту. Італійський фондовий індекс FTSE MIB обвалився більш ніж на 11% - до 18482,85 пункту.

На відкритті Лондонської біржі також стався грандіозний обвал російських паперів. Акції "Новатек" просіли на 27,5%, "Лукойлу" - 25,6%, "Сбєрбанку" - 25,2%, "Роснєфті" - 23,5%, "Газпрому" - на 20,1% і т. д.

Відзначимо, через зрив угоди ОПЕК + сьогодні, 9 березня, ціна нафти Brent впала майже на 30% на відкритті торгів, торгуючись біля позначки 33 долари за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

На тлі зриву угоди провідний світовий виробник Саудівська Аравія заявила про плани значно наростити видобуток нафти та розв'язати "цінову війну" на нафтовому ринку.