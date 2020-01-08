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Світові авіакомпанії масово скасовують рейси над Іраном: список

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 11:49
Світові авіакомпанії масово скасовують рейси над Іраном: список
Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Рейси в Іран скасували Air France та Lufthansa

Великі світові авіакомпанії скасовують рейси до Ірану після ракетного обстрілу американської військової бази на території Іранку. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, іноземні ЗМІ повідомляють про те, що німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити виконання рейсів в Іран після удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по об'єктам США в Іраку. Всі рейси в Іран та Ірак також скасувала французька авіакомпанія Air France.

Крім того, рейси в Іран скасували:

  • сінгапурська Singapore Airlines;
  • тайванська Taiwan's EVA;
  • малазійска Malaysia Airline;
  • авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates Airline.

Зокрема, тайваньська та малазійська авіакомпанії також призупинили рейси над Іраком.

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетний удар. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення в результаті ракетного обстрілу американських об'єктів загинули 80 людей. У Вашингтоні інформацію про загиблих поки не підтвердили.

Крім того, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ. За даними українського МЗС, на борту літака перебували 176 людей, з них 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України - двоє пасажирів та екіпаж літака.

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