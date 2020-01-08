ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 11:49
Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список
Иллюстративное фото (flickr.com Mark McWalte)

Рейсы в Иран отменили Air France и Lufthansa

Крупные мировые авиакомпании отменяют рейсы в Иран после ракетного обстрела американской военной базы на территории Иранку. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, иностранные СМИ сообщают о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa решила приостановить выполнение рейсов в Иран после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по объектам США в Ираке. Все рейсы в Иран и Ирак также отменила французская авиакомпания Air France.

Кроме того, рейсы в Иран отменили:

  • сингапурская Singapore Airlines;
  • тайваньская Taiwan's EVA;
  • малазийская Malaysia Airlines;
  • авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airline.

В частности, тайваньская и малазийская авиакомпании также приостановили рейсы над Ираком.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. По данным иранского телевидения, в результате ракетного обстрела американских объектов погибли 80 человек. В Вашингтоне информацию о погибших пока не подтвердили.

Кроме того, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.

Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране Украина и Иран ведут переговоры по безопасности перевозки тел погибших украинцев
Новости Украины ИракИранавиакомпания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь