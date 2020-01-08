Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список

Иллюстративное фото (flickr.com Mark McWalte)

Рейсы в Иран отменили Air France и Lufthansa

Крупные мировые авиакомпании отменяют рейсы в Иран после ракетного обстрела американской военной базы на территории Иранку. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, иностранные СМИ сообщают о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa решила приостановить выполнение рейсов в Иран после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по объектам США в Ираке. Все рейсы в Иран и Ирак также отменила французская авиакомпания Air France.

Кроме того, рейсы в Иран отменили:

сингапурская Singapore Airlines ;

; тайваньская Taiwan's EVA ;

; малазийская Malaysia Airlines ;

; авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airline.

В частности, тайваньская и малазийская авиакомпании также приостановили рейсы над Ираком.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. По данным иранского телевидения, в результате ракетного обстрела американских объектов погибли 80 человек. В Вашингтоне информацию о погибших пока не подтвердили.

Кроме того, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ. По данным украинского МИД, на борту самолета находились 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины - двое пассажиров и экипаж самолета.