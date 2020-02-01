Українка Магучих побила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Замкнула трійку призерів польська спортсменка

Українська спортсменка встановила новий світовий рекорд U20 у приміщенні на турнірі в Карлсруе

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд U20 у приміщенні на турнірі в Карлсруе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Магучих подолала 2,02 метра з першої спроби. Так, українка стала чемпіонкою змагання серії World Athletics Indoor Tour в німецькому Карлсруе. Друге місце з результатом 1,99 м посіла українка Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.

Mit einem U20-Weltrekord im Hochsprung der Frauen hat Yaroslava Mahuchikh eine neue Marke gesetzt - wow und Gratulation zu dieser fantastischen Leistung! Опубліковано Indoor Meeting Karlsruhe Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих і Юлія Левченко розіграли між собою перемогу на міжнародному легкоатлетичному турнірі Springer-Meeting в німецькому Котбусі. Дві українки, які є лідерами світового сезону, були фаворитками у секторі для стрибків у висоту. Тому саме між ними розгорнулася боротьба за золоту нагороду. У підсумку Ярослава підкорила 1,98 м і перемогла, а Юлія з результатом 1,96 метрів стала другою. Третю сходинку посіла полька Каміла Личвинко (1,94 м).

Вже у статусі переможниці Магучих спробувала свої сили на висоті 2,02 метра, які, за умови успіху, стали б новим рекордом України у приміщенні і світовим рекордом U-20 в приміщенні. Однак на цей раз планка не встояла.