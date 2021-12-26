Світова економіка в 2022 році вперше перевищить 100 трильйонів доларів, - дослідження

У 2022 році обсяг світової економіки вперше перевищить 100 трильйонів доларів. Китаю потрібно більше часу, щоб обігнати Сполучені Штати в якості економіки №1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Британська консалтингова компанія Cebr прогнозувала, що Китай стане провідною економікою світу в доларовому вираженні у 2030 році, на два роки пізніше, ніж прогнозувалося в торішньому звіті світової економічної Ліги.

За даними Cebr, Індія, схоже, в наступному році обжене Францію, а у 2023 році - Великобританію, щоб отримати місце шостої за величиною економіки в світі.

"Важливим питанням на 2020 - і роки є те, як світова економіка впорається з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% в США", - сказав заступник глави Cebr Дуглас Маквільямс.

Звіт показав, що Німеччина на шляху до того, щоб обігнати Японію за обсягом економічного виробництва у 2033 році. Росія може увійти в десятку найбільших економік до 2036 року, а Індонезія планує зайняти дев'яте місце у 2034 році.