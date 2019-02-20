Миротворці ООН можуть стати вирішальними для встановлення миру на Донбасі, - Порошенко

Він закликав генсека ООН направити в Україну технічну оціночну місію

Миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генассамблеи ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Порошенко также подчеркнул, что Российская Федерация исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине.

Глава государства отметил, что в 2015 году обратился с просьбой разместить на территории Украины миротворческую миссию ООН, однако Россия заблокировала эту инициативу и отвергла возможность полноценного привлечения ООН к урегулированию конфликта.

"Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую Генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - подчеркнул президент.

Порошенко подчеркнул, что для Украины принципиальным является то, что любое решение о создании миротворческой операции на Донбассе должно распространять ее мандат на всю оккупированную территорию, включая границу, и предусматривать вывод российских войск и их оружия с украинской территории, а также роспуск всех незаконных органов и структур.

Он также подчеркнул, что такая миссия не противоречит Минским договоренностям, как это пытается представить Россия.

"Зато, это бы сильно помогло в том, чтобы заставить Россию добросовестно выполнить Минские договоренности", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко на заседании Генассамблеи ООН допустил, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН