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Миротворці ООН в Малі зазнали атаки замінованого автомобіля: поранено понад 10 осіб

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Бамако, П'ятниця 25 червня 2021 15:53
Миротворці ООН в Малі зазнали атаки замінованого автомобіля: поранено понад 10 осіб Фото: у Малі миротворців ООН атакували за допомогою замінованого автомобіля (twitter.com/un_minusma)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті напади бойовиків на північному сході Малі поранення отримали 15 миротворців ООН. Їх базу атакували з використанням замінованого автомобіля. Поранення отримали 15 "блакитних касок".

Про це повідомила місія ООН в Малі (МИНУСМА).

"Цього ранку тимчасова Оперативна база сил МІНУСМА біля села Ішагара в комуні Таркінт, Регіон Гао, стала метою атаки замінованого автомобіля", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що в результаті атаки поранення отримали 15 миротворців. Їх евакуюють у безпечне місце. Місія ООН в Малі засудила напад і побажала постраждалим якнайшвидшого одужання.

Зазначимо, сьогодні, 25 червня, видання Spiegel повідомило про напад на німецьких солдатів, які входять в місію ООН в Малі. В результаті атаки поранення отримали 10 військовослужбовців бундесверу, з них троє перебувають у важкому стані. Найбільш тяжкопоранених вивозять на лікування до Німеччини.

Нагадаємо, 21 французькі військові зазнали нападу в Малі з використанням замінованого автомобіля. Повідомлялося про велику кількість поранених. Точне їх число не уточнювалося.

Малі-держава в Західній Африці. Північно-західна частина країни контролюється ісламістами з пов'язаної з "Аль-Каїдою "угрупованнями "Ансар-ад-Дін". У цьому регіоні було проголошено невизнану державу Азавад.

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