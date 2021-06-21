Замінований автомобіль врізався в колону французьких військових у Малі: багато поранених
Французькі військові зазнали нападу в Малі з використанням замінованого автомобіля. В результаті вибуху поранення отримали багато солдатів. На місце події направлені вертольоти.
Про це повідомила турецька газета Akşam.
Відзначається, що французькі військові діяли в рамках антитерористичної операції "Бархан" і в цей момент в них врізався замінований автомобіль. В результаті підриву машини поранено дуже багато військовослужбовців. Їх кількість не уточнюється.
За даними видання, на місце події направлено велику кількість вертольотів для евакуації поранених.
Нагадаємо, в лютому 2021 років зо два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапив в їх бронетранспортер.
Малі - держава в Західній Африці. Північно-західна частина країни контролюється ісламістами з пов'язаної з "Аль-Каїдою" угрупованнями "Ансар-ад-Дін". У цьому регіоні було проголошено невизнана держава Азавад.