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Замінований автомобіль врізався в колону французьких військових у Малі: багато поранених

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Бамако, Понеділок 21 червня 2021 15:44
Замінований автомобіль врізався в колону французьких військових у Малі: багато поранених Фото: французькі військові зазнали нападу в Малі (twitter.com/Aksam)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Французькі військові зазнали нападу в Малі з використанням замінованого автомобіля. В результаті вибуху поранення отримали багато солдатів. На місце події направлені вертольоти.

Про це повідомила турецька газета Akşam.

Відзначається, що французькі військові діяли в рамках антитерористичної операції "Бархан" і в цей момент в них врізався замінований автомобіль. В результаті підриву машини поранено дуже багато військовослужбовців. Їх кількість не уточнюється.

За даними видання, на місце події направлено велику кількість вертольотів для евакуації поранених.

Нагадаємо, в лютому 2021 років зо два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапив в їх бронетранспортер.

Малі - держава в Західній Африці. Північно-західна частина країни контролюється ісламістами з пов'язаної з "Аль-Каїдою" угрупованнями "Ансар-ад-Дін". У цьому регіоні було проголошено невизнана держава Азавад.

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