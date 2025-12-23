В Мирнограде ВСУ держат оборону и уничтожают врага на подступах к городу, - ГВ "Восток"

Как рассказали в группировке войск, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

В частности, в Мирнограде наши военные держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Также организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", - говорится в сообщении.

По данным УВ "Восток", на Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 174 оккупанта, 132 из которых - безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БпЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.

Поврежден танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.

Скриншот: DeepState