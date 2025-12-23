В Мирнограде ВСУ держат оборону и уничтожают врага на подступах к городу, - ГВ "Восток"

Украинские военные удерживают оборонительные рубежи в районе Мирнограда Донецкой области и уничтожают россиян на подступах к городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".
Как рассказали в группировке войск, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
В частности, в Мирнограде наши военные держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Также организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", - говорится в сообщении.
По данным УВ "Восток", на Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки.
Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 174 оккупанта, 132 из которых - безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БпЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага.
Поврежден танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.
20 декабря аналитики DeepState сообщали, что Мирноград перешел в "серую зону", то есть информация о контроле над городом требовала уточнения.
В оперативном командовании "Восток" в свою очередь уверяли, что украинские военные держали оборонительные рубежи и ликвидировали россиян на подступах к городу.
Перед тем в командовании рассказывали, что на Покровске и Мирнограде появилась новая логистика, однако ситуация оставалась сложной.