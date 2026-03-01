Мирноград обходят с флангов: РФ готовит окружение и массово бросает в бой квадроциклы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Ситуация в районе Мирнограда

На Покровском направлении обстановка остается сложной. По данным военных, россияне не могут прорвать оборону ВСУ прямыми атаками, поэтому изменили тактику. Сейчас враг пытается обойти основные силы украинских защитников с северо-востока и юго-запада, чтобы создать условия для оперативного окружения города.

В боях на этом отрезке и на северных окраинах Мирнограда продолжают выполнять задачи бойцы 79-й ОДШБр 7-го корпуса быстрого реагирования.

Новая тактика с использованием квадроциклов

Десантники фиксируют значительное увеличение количества квадроциклов, которые оккупанты используют для штурмов и переброски пехоты. Враг выбирает этот транспорт из-за его высокой проходимости. Нередко захватчики пытаются передвигаться группами по четыре человека на одном средстве.

"Несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки - в частности ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов", - отмечают в бригаде.