Мирный процесс: Зеленский назвал самый сложный вопрос после прекращения огня
После прекращения огня между Украиной и Россией самым сложным вопросом в мирном процессе являются территории.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что вопрос прекращения огня сложный , поскольку для этого нужна смелость и политическая воля. При этом в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.
Зеленский обратил внимание, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.
"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - объяснил он.
Возможное прекращение огня
Напомним, Украина на этой неделе согласилась установить перемирие с Россией на 30 дней. Такую инициативу предложили США.
При этом российский диктатор Владимир Путин уже начал выдвигать свои условия для такого перемирия. В частности, он хочет гарантий, что Украине не будут поставлять западное оружие во время прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такие условия России - только усложняют перемирие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.