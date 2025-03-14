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Мирный процесс: Зеленский назвал самый сложный вопрос после прекращения огня

Киев, Пятница 14 марта 2025 18:16
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Мирный процесс: Зеленский назвал самый сложный вопрос после прекращения огня Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После прекращения огня между Украиной и Россией самым сложным вопросом в мирном процессе являются территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что вопрос прекращения огня сложный , поскольку для этого нужна смелость и политическая воля. При этом в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.

Зеленский обратил внимание, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - объяснил он.

Возможное прекращение огня

Напомним, Украина на этой неделе согласилась установить перемирие с Россией на 30 дней. Такую инициативу предложили США.

При этом российский диктатор Владимир Путин уже начал выдвигать свои условия для такого перемирия. В частности, он хочет гарантий, что Украине не будут поставлять западное оружие во время прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что такие условия России - только усложняют перемирие.

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