Мирный процесс: Зеленский назвал самый сложный вопрос после прекращения огня

После прекращения огня между Украиной и Россией самым сложным вопросом в мирном процессе являются территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина .

"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что вопрос прекращения огня сложный , поскольку для этого нужна смелость и политическая воля. При этом в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.

Зеленский обратил внимание, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - объяснил он.