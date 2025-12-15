Мирный план США: Мерц заявил о сближении позиций Украины, ЕС и Вашингтона

По его словам, в течение последних двух дней состоялись интенсивные и конфиденциальные консультации, во время которых стороны подробно изложили свои подходы и внимательно выслушали позиции друг друга.

"Я надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой", - заявил Мерц.

Переговоры Украины и США

Напомним, 14-15 декабря в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По данным The Wall Street Journal, во время встречи 14 декабря Уиткофф и Кушнер не продемонстрировали готовности к компромиссам с украинской стороной. Издание утверждает, что они давили на Зеленского, призывая как можно скорее заключить мирное соглашение, которое в Вашингтоне хотели бы видеть уже до конца года.

Как отмечает газета, переговоры превратились в своеобразное "перетягивание каната", а главным камнем преткновения стал территориальный вопрос. По информации журналистов, Украина отказывается соглашаться с требованиями США по выводу своих войск из Донецкой области.